कई लोकप्रिय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट हिंसक घटनाओं की योजना बनाने में मदद दे सकते हैं। यह जानकारी हाल ही में एक महत्वपूर्ण अध्ययन में सामने आई है। सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेट (CCDH) और CNN की रिपोर्ट के अनुसार, रिसर्च में शामिल 10 चैटबॉट में से 8 ने हिंसा से जुड़े सवालों पर उपयोगी जानकारी देने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट ने AI सिस्टम की सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है।

परीक्षण रिसर्च में कैसे किया गया परीक्षण? रिसर्चर्स ने 13 साल के लड़कों के रूप में अकाउंट बनाकर नवंबर और दिसंबर 2025 के बीच अलग-अलग चैटबॉट का परीक्षण किया। इसमें ChatGPT, जेमिनी, क्लाउड, कोपायलट, मेटा AI, डीपसीक, परप्लेक्सिटी, स्नैपचैट माय AI, कैरेक्टर.AI और रेप्लिका शामिल थे। कुल 18 अलग-अलग स्थितियों में सवाल पूछे गए। इन सवालों में स्कूल शूटिंग, राजनीतिक हत्या और धार्मिक स्थलों पर हमले जैसी काल्पनिक योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी गई थी।

खतरा कई चैटबॉट ने दी कार्रवाई योग्य जानकारी रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 75 प्रतिशत मामलों में चैटबॉट ने ऐसी जानकारी दी जिसे हमले की योजना में इस्तेमाल किया जा सकता था। सिर्फ 12 प्रतिशत मामलों में ही सिस्टम ने हिंसा से बचने की सलाह दी। कुछ मामलों में ChatGPT ने स्कूल के नक्शे जैसी जानकारी दी, जबकि जेमिनी ने बम विस्फोट से जुड़े खतरे के बारे में बताया। इससे यह सवाल उठता है कि AI चैटबॉट के सुरक्षा नियम कितने मजबूत हैं।

जवाब कुछ चैटबॉट ने दिया ज्यादा सुरक्षित जवाब रिपोर्ट में बताया गया कि स्नैपचैट माय AI और क्लाउड ने अधिकतर मामलों में हिंसक सवालों का जवाब देने से इनकार किया। खासतौर पर क्लाउड ने कई बार यूजर्स को हिंसा से दूर रहने के लिए समझाया था। इसके विपरीत मेटा AI और परप्लेक्सिटी जैसे सिस्टम ने लगभग हर सवाल पर जानकारी देने की कोशिश की थी। कुछ चैटबॉट को रिसर्च में 'कम सुरक्षित' भी बताया गया, क्योंकि उन्होंने कई बार गलत तरीके से प्रतिक्रिया दी।

