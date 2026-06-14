कैंसर इलाज के सबसे घातक खतरे को बेअसर करने के लिए दवा का चल रहा परीक्षण 

CRS की रोकथाम में आ रहे सकारात्मक परिणाम

इम्यूनोथेरेपी से इलाज करा रहे लगभग 70 फीसदी मरीजों को CRS प्रभावित करता है, लेकिन इसे रोकने के लिए अभी तक कोई अनुमोदित तरीका नहीं है। POLB 001 दवा इलाज शुरू होने से पहले इम्यून सिस्टम को शांत करके काम करती है।

यह दवा पहले पुरानी सूजन (क्रोनिक इन्फ्लेमेशन) के लिए विकसित की गई थी, लेकिन अब CRS के खिलाफ भी इसके सकारात्मक परिणाम नजर आ रहे हैं। अगर, यह दवा सफल रहती है तो पूलबेग का मानना है कि 2031 तक यह लगभग 5 लाख ब्लड कैंसर मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

इससे मरीजों की देखभाल में सुधार आएगा क्योंकि इसमें महंगी मॉनिटरिंग की जरूरत कम पड़ेगी।