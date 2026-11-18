प्लॉड के डिवाइस नोटपिन S और नोट प्रो भारत में काफी पसंद किए जा रहे हैं, खासकर आमने-सामने की बातचीत के लिए। कंपनी ने इस साल की शुरुआत में भारत में कदम रखा और अगस्त में अपने प्रवेश का औपचारिक ऐलान किया था। तब से इसके यूजर्स दोगुने हो गए हैं और अब कंपनी का लक्ष्य 2030 तक 10 लाख यूजर्स तक पहुंचना है।

प्लॉड AI में APAC और MEA के ग्रोथ प्रमुख मेगुमी योशिनागा ने बताया, "आजकल पेशेवर लोग और ज्यादा कुशलता से काम करना चाहते हैं। वे मीटिंग की खास बातों को रिकॉर्ड करने, ग्राहक की जरूरत समझने और जरूरी कामों को पूरा करने के लिए AI का इस्तेमाल करना चाहते हैं।"

कंपनी ने दुनियाभर में अपनी सालाना कमाई में 10 करोड़ डॉलर (करीब 950 करोड़ रुपये) का आंकड़ा भी पार कर लिया है। यह सब करते हुए उन्होंने यूजर्स की गोपनीयता का भी पूरा ध्यान रखा है।