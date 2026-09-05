वैज्ञानिकों ने समुद्री स्क्वर्ट में दिमाग को जवान रखने की क्षमता का पता लगाया

वैज्ञानिकों के मुताबिक, कोरिया और जापान में पसंद किया जाने वाला समुद्री जीव समुद्री स्क्वर्ट दिमाग के बुढ़ापे से लड़ने में मददगार हो सकता है।

इन जीवों में प्लास्मलोजेन्स नाम के खास लिपिड (एक तरह का फैट) भरपूर मात्रा में मिलते हैं। ये लिपिड दिमाग में बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इनकी मात्रा अपने आप कम होने लगती है।

प्लास्मलोजेन्स का स्तर कम होने का संबंध अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों से जोड़ा जाता है। यही वजह थी कि वैज्ञानिकों ने यह जानने की कोशिश की कि अगर, इनके स्तर को बढ़ाया जाए तो क्या असर होगा?