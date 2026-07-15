प्लानोरा ने इंसानों की जगह रोबोट के इस्तेमाल को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा

नर्सिंग असिस्टेंट इस सूची में सबसे ऊपर हैं। इन्हें मशीनों से बदलने पर सालाना 3.75 लाख डॉलर (करीब 3.5 करोड़ रुपये) का खर्च आता है, जो उनकी 42,200 डॉलर (करीब 40 लाख रुपये) की तनख्वाह से लगभग 9 गुना ज्यादा है।

होम हेल्थ केयर, पर्सनल केयर असिस्टेंट और कंस्ट्रक्शन लेबर जैसे कामों को भी मशीनों से करवाने में हर साल लाखों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं।

टीचिंग असिस्टेंट के मामले में तो उन्हें रोबोट से बदलने पर उनकी तनख्वाह से 5 गुना ज्यादा खर्च आएगा। दूसरी ओर, कैशियर जैसे कामों को रोबोट से कराना इंसान को वेतन देने से सस्ता पड़ रहा है।

यह दिखाता है कि रोबोट का खतरा सभी तरह के कामों पर एक जैसा नहीं है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि केयर वर्क के लिए तो अभी ह्यूमनॉइड रोबोट बाजार में आए भी नहीं हैं। इसलिए, इन कामों में फिलहाल इंसानों का ही पलड़ा भारी है।