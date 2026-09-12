AI का सही इस्तेमाल नहीं करने वाले छात्र पढ़ाई में हो रहे कमजोर

AI का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस पर सभी छात्रों को एक जैसा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता।

ज्यादातर छात्रों ने बताया कि उन्हें AI से बने कंटेंट की जांच कैसे करनी है, यह सिखाया गया था, लेकिन जो छात्र वंचित तबके से आते हैं, वे अक्सर इस ट्रेनिंग से चूक गए।

जिन छात्रों को AI के सही उपयोग की ट्रेनिंग मिली, उन्होंने विज्ञान में उन छात्रों से 14 नंबर ज्यादा हासिल किए, जो बिना किसी ट्रेनिंग के AI का बेहिचक इस्तेमाल कर रहे थे।

OECD के शिक्षा प्रमुख एंड्रियास श्लेइकर का कहना है कि AI को सहारे की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, न कि बैसाखी की तरह।