PGIMER ने बनाया पित्ताशय के कैंसर का पता लगाने वाला AI ऐप  

4 अस्पतालों में हुआ इस्तेमाल

इस टूल का परीक्षण 4 उत्तर भारतीय अस्पतालों में किया गया है। इसे उन राष्ट्रीय महत्व के अस्पतालों को मुफ्त में दिया जा रहा है, जिन्होंने इसकी मांग की है।

दुनियाभर के पित्ताशय के कैंसर के 10 फीसदी मामले भारत में ही सामने आते हैं।

खासकर, उत्तर भारत की महिलाओं को इस बीमारी का सबसे ज्यादा खतरा होता है। ऐसे में यह ऐप उन क्षेत्रों में बीमारी की जल्द पहचान सुनिश्चित करेगा, जहां इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है।