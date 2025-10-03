परप्लेक्सिटी का कॉमेट AI ब्राउजर अब सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध, क्या हैं इसके फीचर्स?

परप्लेक्सिटी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वेब ब्राउजर कॉमेट अब सभी यूजर्स के लिए मुफ्त उपलब्ध है। कॉमेट, गूगल क्रोम का प्रतिद्वंदी है और क्रोमियम फ्रेमवर्क पर बनाया गया है। यह ब्राउजर सिर्फ वेबसाइट दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि कंटेंट का सारांश प्रस्तुत करता है, वर्कफ्लो प्रबंधित करता है और व्यक्तिगत सुझाव देता है। CEO अरविंद श्रीनिवास के अनुसार, अब सभी प्रो, मैक्स और मुफ्त यूजर्स इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

सुझाव AI साइडबार और पर्सनलाइज सुझाव कॉमेट में एक बिल्ट-इन AI साइडबार है, जो निजी सहायक की तरह काम करता है। यह आर्टिकल का सारांश बना सकता है, ईमेल ड्राफ्ट तैयार कर सकता है और शेड्यूल मैनेज कर सकता है। AI यूजर्स के ब्राउजिंग व्यवहार के आधार पर कंटेंट और सुझाव देता है। यह फीचर मल्टीटास्किंग और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। कॉमेट का उद्देश्य ब्राउजिंग अनुभव को अधिक अनुकूलित और यूजर के अनुकूल बनाना है।

ऑटोमेशन टैब, वर्कफ्लो और ऑटोमेशन कॉमेट ब्राउजर में कार्यक्षेत्र और टैब प्रबंधन का फीचर है। यह यूजर्स को टैब, कार्य और प्रोजेक्ट को व्यवस्थित करने में मदद करता है। एजेंटिक AI के माध्यम से मीटिंग बुक करना, कीमतें तुलना करना और अन्य ऑनलाइन कार्य ऑटोमैटिक किए जा सकते हैं। इस ऑटोमेशन से समय की बचत होती है और यूजर्स जटिल गतिविधियों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। वर्कफ्लो प्रबंधन से उत्पादकता और संगठित ब्राउजिंग संभव होती है।