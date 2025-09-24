परप्लेक्सिटी ने भारत में कॉमेट AI ब्राउजर किया लॉन्च
क्या है खबर?
परप्लेक्सिटी AI ने भारत में अपना नया कॉमेट AI ब्राउजर पेश किया है। यह ब्राउजर केवल परप्लेक्सिटी प्रो ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने इसे ब्राउजिंग से थिंकिंग की ओर कदम बताया है। यह क्रोमियम आधारित ब्राउजर हमेशा चालू रहने वाले AI साइडबार के साथ आता है। इसमें यूजर्स कीमतों की तुलना, मीटिंग बुकिंग, ईमेल ड्राफ्ट और लेन-देन जैसी कई काम आसानी से कर सकते हैं। यह शोध सहायक की तरह दस्तावेजों का सारांश भी तैयार कर सकता है।
साझेदारी
उपलब्धता और साझेदारी
कॉमेंट ब्राउजर अभी विंडोज और मैकOS पर उपलब्ध है। एंड्रॉयड के लिए प्री-ऑर्डर शुरू हो गए हैं, जबकि iOS पर जल्द आने की योजना है। लॉन्च के साथ ही परप्लेक्सिटी ने भारती एयरटेल से साझेदारी की है, जिसके तहत एयरटेल ग्राहकों को 1 साल तक परप्लेक्सिटी प्रो मुफ्त एक्सेस मिलेगा। कंपनी भारत में नई भर्तियां भी कर रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर निवेश बढ़ सकता है। यह कदम भारतीय डिजिटल बाजार में प्रतिस्पर्धा को और तेज कर सकता है।
सुरक्षा
गोपनीयता और सुरक्षा
परप्लेक्सिटी का दावा है कि कॉमेट AI ब्राउजर यूजर्स की गोपनीयता को प्राथमिकता देता है। यह डिफॉल्ट रूप से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ ब्राउज़िंग इतिहास और AI इंटरैक्शन को स्थानीय रूप से सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, यह पासवर्ड मैनेजरों से जुड़ सकता है और एंटरप्राइज-ग्रेड सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करता है। कंपनी का कहना है कि यह ब्राउजर न केवल सवालों के जवाब देता है, बल्कि पूरे वर्कफ्लो को संभाल सकता है।