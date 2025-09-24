परप्लेक्सिटी ने भारत में कॉमेट AI ब्राउजर किया लॉन्च

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:31 pm Sep 24, 2025

परप्लेक्सिटी AI ने भारत में अपना नया कॉमेट AI ब्राउजर पेश किया है। यह ब्राउजर केवल परप्लेक्सिटी प्रो ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने इसे ब्राउजिंग से थिंकिंग की ओर कदम बताया है। यह क्रोमियम आधारित ब्राउजर हमेशा चालू रहने वाले AI साइडबार के साथ आता है। इसमें यूजर्स कीमतों की तुलना, मीटिंग बुकिंग, ईमेल ड्राफ्ट और लेन-देन जैसी कई काम आसानी से कर सकते हैं। यह शोध सहायक की तरह दस्तावेजों का सारांश भी तैयार कर सकता है।