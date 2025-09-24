गूगल एंड्रॉयड में जोड़ रही AI गेमिंग कोच, यूजर्स को गेम के दौरान मिलेंगे टिप्स

गूगल ने एंड्रॉयड पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) गेमिंग कोच फीचर लॉन्च किया है। यह फीचर गेम खेलते समय रीयल-टाइम मदद देता है। खिलाड़ी जेमिनी ऐप को अलग से खोले बिना ही गेम की स्क्रीन पर ओवरले के जरिए टिप्स पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, EA स्पोर्ट्स FC मोबाइल जैसे गेम में बेहतर टीम बनाने या आक्रामक रणनीति के सुझाव मिल सकते हैं। गूगल का कहना है कि यह फीचर गेमर्स के लिए गेमिंग अनुभव को आसान और मजेदार बनाएगा।

#1 प्ले गेम्स साइडकिक गूगल का नया प्ले गेम्स साइड किक जेमिनी तकनीक से काम करता है। यह गेम की स्क्रीन देखकर तुरंत सही गाइड और जानकारी देता है। खिलाड़ी वॉकथ्रू या किसी स्तर को पार करने के सुझाव मांग सकते हैं। शुरुआत में यह फीचर कुछ चुनिंदा गेम्स पर ही उपलब्ध होगा, लेकिन आने वाले महीनों में गूगल इसे और ज्यादा गेम्स के लिए लाने की योजना बना रहा है। इससे गेम खेलने का तरीका और भी आसान होगा।

#2 नई प्रोफाइल और AI अवतार गूगल ने प्ले गेम्स प्रोफाइल को भी नया रूप दिया है। अब सभी आंकड़े और उपलब्धियां एक ही जगह ट्रैक होंगी, चाहे आप किसी भी डिवाइस या प्लेटफॉर्म पर खेलें। पहले आंकड़े अलग-अलग बंट जाते थे। इसके साथ ही, खिलाड़ी अपना खुद का AI अवतार बना सकते हैं। यह अवतार गेमिंग के दौरान आपकी शैली दिखाने में मदद करेगा और प्रोफाइल को और आकर्षक बनाएगा। इससे खिलाड़ियों को अपनी पहचान खास तरीके से पेश करने का मौका मिलेगा।