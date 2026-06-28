90 के दशक में जन्मे लोग हो रहे अपनी उम्र से पहले बूढ़े, अध्ययन में खुलासा टेक्नोलॉजी Jun 28, 2026

एक नए अध्ययन में यह सामने आया है कि 1990 के दशक में जन्मे लोग पिछली पीढ़ियों के मुकाबले जैविक रूप से बहुत तेजी से बूढ़े हो रहे हैं।

शोधकर्ताओं ने 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य डाटा का अध्ययन किया और पता चला कि 1990 के दशक में जन्मे लोगों में 1965-1969 के बीच पैदा हुए लोगों के मुकाबले करीब 0.92 मानक विचलन ज्यादा सिस्टमिक एजिंग पाई गईं।

इसका सीधा मतलब है कि हो सकता है आपका शरीर अंदर से आपकी असल उम्र से ज्यादा बूढ़ा हो, जितना कि आपकी जन्मतिथि बताती है।