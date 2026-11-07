इंसान हर साल सांस के जरिए छोड़ते हैं 2 अरब टन CO2

क्या आप जानते हैं कि इंसान केवल जीने और सांस लेने भर से ही हर साल कुल मिलाकर 2 अरब मीट्रिक टन से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) हवा में छोड़ देते हैं? CO2 के इस उछाल की मुख्य वजह बढ़ती आबादी है। 1985 से 2015 के बीच इंसानों द्वारा मेटाबॉलिक क्रिया से निकलने वाली CO2 में 74 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कारों या फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण के उलट हमारी सांस से निकलने वाली CO2 प्रकृति के अपने कार्बन चक्र का ही हिस्सा है। यह जानकारी वैज्ञानिकों को जलवायु मॉडल को समझने का एक नया तरीका देती है।