क्लाउड AI के सैन्य उपयोग को लेकर पेंटागन और एंथ्रोपिक के बीच फिर शुरू हुई बातचीत
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक और अमेरिका के रक्षा विभाग के बीच AI तकनीक को लेकर फिर से बातचीत शुरू हो गई है। फाइनेंसियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के CEO डारियो एमोडी पेंटागन के अधिकारियों से नई चर्चा कर रहे हैं। यह बातचीत इसलिए हो रही, क्योंकि पहले हुई बातचीत अचानक टूट गई थी। दोनों पक्ष अब इस बात पर समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि सेना कैसे एंथ्रोपिक AI सिस्टम का इस्तेमाल कर सकती है।
विवाद
बातचीत टूटने से बढ़ा विवाद
पिछले हफ्ते दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हो सका था। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी एजेंसियों को एंथ्रोपिक के टूल्स का इस्तेमाल रोकने का निर्देश दिया था। वहीं रक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों ने कंपनी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित जोखिम भी बताया है। इस फैसले से तकनीकी और सरकारी हलकों में बड़ी चर्चा शुरू हो गई और AI कंपनियों की भूमिका को लेकर बहस तेज हो गई।
वजह
विवाद की मुख्य वजह क्या है?
जानकारी के अनुसार एंथ्रोपिक ने पहले रक्षा विभाग के साथ करीब 20 करोड़ डॉलर (लगभग 1,800 करोड़ रुपये) का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। हालांकि, बाद में कंपनी ने शर्त रखी कि उसकी तकनीक का इस्तेमाल घरेलू निगरानी या स्वायत्त हथियार सिस्टम में नहीं किया जाएगा। पेंटागन का कहना था कि सेना को कानूनी उद्देश्यों के लिए तकनीक इस्तेमाल करने की पूरी छूट होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद बढ़ गए।
बहस
AI सुरक्षा को लेकर बढ़ी बहस
एंथ्रोपिक को 2021 में OpenAI के कुछ पूर्व शोधकर्ताओं ने शुरू किया था और कंपनी खुद को सुरक्षित AI विकसित करने वाली संस्था बताती है। कंपनी लंबे समय से AI के जिम्मेदार इस्तेमाल पर जोर देती रही है। हालांकि, कुछ सरकारी अधिकारी मानते हैं कि कंपनी इस मामले में जरूरत से ज्यादा सख्त रुख अपनाती है। फिलहाल दोनों पक्षों की नई बातचीत से उम्मीद की जा रही है कि कोई समझौता निकल सकता है।