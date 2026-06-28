पेन स्टेट ने बनाए आंख जैसे काम करने वाले सेंसर, सेल्फ-ड्राइविंग कारों की मुश्किल हल टेक्नोलॉजी Jun 28, 2026

पेन स्टेट के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे नए सेंसर बनाए हैं, जो बिल्कुल हमारी आंखों की तरह काम करते हैं। ये सेंसर रोशनी के बदलाव को वैसे ही संभालते हैं, जैसे हमारी आंखें करती हैं।

इससे सेल्फ-ड्राइविंग कारों के लिए देखना बहुत आसान हो जाएगा, खासकर रात में जब सामने से आने वाली लाइट या स्ट्रीटलाइट की चकाचौंध की वजह से सब धुंधला दिखता है।

इस नई तकनीक से कारें मुश्किल रोशनी में भी चीजों को बहुत सही तरीके से पहचान सकेंगी, जबकि अभी के कैमरों और लिडार सिस्टम को अक्सर ऐसे में परेशानी होती है।