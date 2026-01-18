विंडोज 11 अपडेट के कारण कंप्यूटर नहीं हो रहा बंद, जानिए इसे कैसे करें ठीक

असर

कौनसे सिस्टम हुए प्रभावित?

दिग्गज टेक ने इस समस्या को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि यह सीमित दायरे में है। यह बग केवल विंडोज 11 एंटरप्राइज और विंडोज 11 IoT एडिशन को प्रभावित करता है और केवल उन डिवाइस पर जहां सिक्योर लॉन्च इनेबल है। विंडोज 11 होम और प्रो जैसे कंज्यूमर एडिशन इससे प्रभावित नहीं हैं। सिक्योर लॉन्च विंडोज का एक पुराना सुरक्षा फीचर है, जिसे फर्मवेयर-स्तर के हमलों से बूट प्रक्रिया की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है।