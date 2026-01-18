विंडोज 11 अपडेट के कारण कंप्यूटर नहीं हो रहा बंद, जानिए इसे कैसे करें ठीक
क्या है खबर?
माइक्रोसॉफ्ट की ओर से जनवरी में जारी विंडोज 11 के लिए सुरक्षा अपडेट (KB5073455) के कारण कुछ सिस्टम्स में समस्याएं पैदा हो रही हैं। कुछ यूजर्स ने बताया कि सुरक्षा पैच इंस्टॉल करने के बाद उनके कंप्यूटर बंद नहीं हो रहे हैं या हाइबरनेट मोड में नहीं जा रहे हैं। इनमें से किसी भी विकल्प को चुनने पर सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है, जिससे जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम का बुनियादी कार्य बाधित हो जाता है।
असर
कौनसे सिस्टम हुए प्रभावित?
दिग्गज टेक ने इस समस्या को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि यह सीमित दायरे में है। यह बग केवल विंडोज 11 एंटरप्राइज और विंडोज 11 IoT एडिशन को प्रभावित करता है और केवल उन डिवाइस पर जहां सिक्योर लॉन्च इनेबल है। विंडोज 11 होम और प्रो जैसे कंज्यूमर एडिशन इससे प्रभावित नहीं हैं। सिक्योर लॉन्च विंडोज का एक पुराना सुरक्षा फीचर है, जिसे फर्मवेयर-स्तर के हमलों से बूट प्रक्रिया की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है।
उपाय
इस तरह से कर सकते हैं बंद
जब तक माइक्रोसॉफ्ट इसका कोई स्थायी समाधान जारी नहीं करता, तब तक एक अस्थायी उपाय से यूजर अपने सिस्टम को सुरक्षित रूप से बंद कर सकते हैं। स्टार्ट मेनू का उपयोग करने के बजाय प्रभावित यूजर कमांड प्रॉम्प्ट का सहारा ले सकते हैं। स्टार्ट मेनू खोलकर cmd टाइप करके और एंटर दबाने से कमांड प्रॉम्प्ट विंडो खुल जाएगी। वहां से shutdown /s /t 0 टाइप करके और एंटर दबाने से सिस्टम तुरंत बंद हो जाएगा।