गोल्डीलॉक्स जोन में मिला नया ग्रह, मिल सकते हैं जीवन के संकेत

ज्यादा खोज के लिए ताकतवर टेलीस्कोप की जरूरत

GJ 3378b ग्रह धरती से लगभग दोगुना बड़ा है। मुमकिन है कि इसका अपना एक वायुमंडल हो, जो इसे अंतरिक्ष की हानिकारक विकिरणों से बचा सके।

जीवन के लिए ऐसी सुरक्षा बेहद जरूरी है, लेकिन सच में यह पता लगाने के लिए कि वहां वायुमंडल है या नहीं या जीवन के कोई निशान हैं या नहीं, वैज्ञानिकों को और भी ताकतवर टेलीस्कोप की जरूरत होगी।

कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के छात्र गोगोड जेम्स भी कहते हैं कि हमें ज्यादा वेधशालाओं की जरूरत है, ताकि इस रोमांचक खोज को और गहराई से समझा जा सके।

नासा की आने वाली 'हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी' जैसी दूरबीनें इस खोज को और गहराई से परखने के लिए अहम होंगी।