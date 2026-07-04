जूक्सी की चालक रहित टैक्सी में लोग धड़ल्ले से कर रहे धूम्रपान

सफाई के लिए अंदरूनी हिस्सों में किए बदलाव

धुएं और गंदगी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए जूक्स ने अपनी रोबोटैक्सियों के अंदर नमी-रोधी और गंध-रोधी सामग्री का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इससे उनकी सफाई जल्दी हो जाती है और गाड़ियां सड़क पर ज्यादा समय तक चल पाती हैं।

यह बदलाव अब सभी रोबोटैक्सी कंपनियों में एक आम चलन बनता जा रहा है। यहां तक कि वेमो जैसी कंपनियों को भी ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा है क्योंकि हर कंपनी अपनी तकनीक को आम लोगों की जरूरतों के हिसाब से ढालना सीख रही है।

इन छोटी-मोटी दिक्कतों के बावजूद, जूक्स जल्द ही ऑस्टिन और मियामी में अपनी सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रही है।