युवक की आत्महत्या के आरोप में OpenAI पर मुकदमा, जानिए क्या है मामला 
Aug 27, 2025
क्या है खबर?

अमेरिका में एक 16 वर्षीय युवक के माता-पिता ने OpenAI और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन पर मुकदमा दायर किया है। उनका आरोप है कि ChatGPT ने उनके बेटे को आत्महत्या के तरीकों के बारे में सलाह देने के साथ सुसाइड नोट लिखने में भी मदद की है। कैलिफोर्निया सुपीरियर कोर्ट में दायर शिकायत में कहा गया है कि AI चैटबॉट ने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ उसके वास्तिक रिश्तों को भी प्रभावित किया।

आरोप 

ChatGPT पर यह लगा आरोप 

न्यू यॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, आत्महत्या करने वाले 16 वर्षीय एडम राइन के माता-पिता ने बताया कि करीब 6 महीने में ChatGPT उनके बेटे का भरोसेमंद बन गया था। इस कारण उसने जीवन के वास्तविक रिश्तों से भी दूरी बना ली थी। जानकारी के अनुसार, राइन ने एक काल्पनिक कहानी लिखने के लिए AI से आत्महत्या के तरीके पूछे थे। चैटबॉट ने उसे पेशेवर मदद लेने या किसी हेल्पलाइन से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करता था।

जवाब 

मुकदमे के बाद कंपनी ने दिया यह जवाब

इस मुकदमे के बाद OpenAI ने संवेदनशील परिस्थितियों से निपटने में ChatGPT की कमियों को दूर करने की अपनी योजनाओं का खुलासा किया है। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा, "हम विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में और हमारे टूल्स का उपयोग करने वाले लोगों के प्रति जिम्मेदारी के साथ सुधार करते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि अन्य लोग भी हमारे साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि यह तकनीक सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।"