OpenAI के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

युवक की आत्महत्या के आरोप में OpenAI पर मुकदमा, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

अमेरिका में एक 16 वर्षीय युवक के माता-पिता ने OpenAI और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन पर मुकदमा दायर किया है। उनका आरोप है कि ChatGPT ने उनके बेटे को आत्महत्या के तरीकों के बारे में सलाह देने के साथ सुसाइड नोट लिखने में भी मदद की है। कैलिफोर्निया सुपीरियर कोर्ट में दायर शिकायत में कहा गया है कि AI चैटबॉट ने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ उसके वास्तिक रिश्तों को भी प्रभावित किया।