गूगल ने जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज मॉडल को अपडेट किया है (तस्वीर: एक्स/@demishassabis)

गूगल ने जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज के लिए जारी किया अपग्रेड, जानिए क्या मिलेगा फायदा

क्या है खबर?

गूगल ने अपने जेमिनी चैटबॉट को एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इमेज मॉडल के साथ अपग्रेड किया है। जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज एक एडवांस AI इमेज मॉडल है, जो ज्यादा ज़्यादा शार्प और एकसमान फोटो एडिटिंग की सुविधा देगा। यह मॉडल 'नैनो-बनाना' कोडनेम से चर्चाओं में है, जो LM एरिना पर सामने आने के बाद वायरल हो गया। यह कदम OpenAI के लोकप्रिय इमेज टूल्स की बराबरी करने और ChatGPT से यूजर्स को आकर्षित करने के लिए उठाया गया है।