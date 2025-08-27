गूगल ने जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज के लिए जारी किया अपग्रेड, जानिए क्या मिलेगा फायदा
क्या है खबर?
गूगल ने अपने जेमिनी चैटबॉट को एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इमेज मॉडल के साथ अपग्रेड किया है। जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज एक एडवांस AI इमेज मॉडल है, जो ज्यादा ज़्यादा शार्प और एकसमान फोटो एडिटिंग की सुविधा देगा। यह मॉडल 'नैनो-बनाना' कोडनेम से चर्चाओं में है, जो LM एरिना पर सामने आने के बाद वायरल हो गया। यह कदम OpenAI के लोकप्रिय इमेज टूल्स की बराबरी करने और ChatGPT से यूजर्स को आकर्षित करने के लिए उठाया गया है।
फायदा
प्रतिद्वंद्वियों से बेहतर बनाएगा इमेज
यह अपडेट जेमिनी ऐप के सभी यूजर्स के साथ-साथ जेमिनी API, गूगल AI स्टूडियो और वर्टेक्स AI प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेवलपर्स के लिए भी उपलब्ध होगा। इसे कैरेक्टर समानता और दृश्य स्थिरता बनाए रखने के लिए डिजाइन किया है। ChatGPT और xAI का ग्रोक कभी-कभी साधारण एडिटिंग करते समय चेहरों को विकृत कर सकते हैं या बैकग्राउंड बदल सकते हैं, जबकि यह कई बदलावों के बाद भी लोगों, पालतू जानवरों और वस्तुओं को वास्तविक रूप में बनाए रखता है।
दुरुपयोग
दुरुपयोग रोकने के लिए उठाया यह कदम
गूगल डीपमाइंड द्वारा मॉडल मल्टी-टर्न एडिटिंग को भी सपोर्ट करता है, जिसका मतलब है कि यूजर किसी इमेज में चरणबद्ध तरीके से सुधार कर सकते हैं। कंपनी ने स्वीकार किया कि ऐसे शक्तिशाली टूल्स का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए, प्रत्येक AI जनरेटेड इमेज में एक दृश्य 'AI' वॉटरमार्क और गूगल का अदृश्य सिंथ ID मार्कर होगा। LM एरिना रैंकिंग के अनुसार, यह वर्तमान में दुनियाभर में सबसे अधिक रेटिंग वाला AI इमेज एडिट मॉडल है।