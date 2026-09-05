चैटबॉट से नुकसान को लेकर OpenAI पर चल रहे 50 से ज्यादा मुकदमे

इन मुकदमों में आरोप लगाया गया है कि OpenAI ने इन चैट्स के बारे में पुलिस को कोई चेतावनी नहीं दी। कंपनी ने केवल वैन रूट्सलार का अकाउंट बंद कर दिया, लेकिन उसने फिर से एक नया अकाउंट बना लिया था।

इसी तरह के कई मामले अब दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों के खिलाफ भी उठ रहे हैं। इनमें मानसिक नुकसान जैसे मुद्दे शामिल हैं।

कंपनी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी जेसन क्वोन ने खुद माना है कि उनके सुरक्षा उपाय बिल्कुल सही नहीं हैं। उनका कहना है, "हम जो फैसला लेते हैं, वह कभी भी पूरी तरह सही नहीं हो सकता, लेकिन हम हमेशा लोगों के लिए इस संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करते हैं।"

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऑफलाइन होने वाली घटनाओं के लिए AI कंपनियों को कितना जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए?