मीटिंग नोट्स बनाने में मदद करता है ओटर AI, जानिए इसकी खासियत
क्या है खबर?
आजकल तेज कामकाजी माहौल में मीटिंग की हर बात याद रखना आसान नहीं होता। ऐसे में ओटर AI एक उपयोगी टूल बनकर सामने आया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित सहायक मीटिंग की बातचीत को तुरंत लिख देता है। साथ ही इसमें से जरूरी बातें भी अलग कर देता है। यह जूम, गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे प्लेटफॉर्म पर होने वाली मीटिंग को रिकॉर्ड करके नोट्स तैयार करता है, जिससे हाथ से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं रहती।
#1
अपने आप मीटिंग में शामिल होकर रिकॉर्डिंग
ओटर AI की एक खास सुविधा यह है कि यह अपने आप मीटिंग में शामिल हो सकता है। यह यूजर्स के गूगल या माइक्रोसॉफ्ट कैलेंडर से जुड़ जाता है और तय समय पर होने वाली मीटिंग में खुद ही शामिल हो जाता है। इसके बाद यह मीटिंग के दौरान हो रही बातचीत को तुरंत लिखना शुरू कर देता है। यह यह भी दिखाता है कि कौन व्यक्ति बोल रहा है और किस समय क्या कहा गया।
#2
मीटिंग के बाद तैयार करता है सार
मीटिंग खत्म होने के बाद यह टूल बातचीत का छोटा निचोड़ भी तैयार कर देता है। इसमें बताया जाता है कि आगे कौन सा काम करना है, उसे कौन करेगा और उसकी समय सीमा क्या होगी। इसके अलावा यह खास शब्दों के टैग भी बनाता है, जिससे पुरानी मीटिंग में किसी जानकारी को ढूंढना आसान हो जाता है। इससे टीम के सभी लोगों को एक जैसी जानकारी मिलती है और काम की योजना साफ रहती है।
#3
AI चैटबॉट से तुरंत मिलते हैं जवाब
इस टूल में अब एक AI चैटबॉट को भी जोड़ा गया है जो मीटिंग से जुड़ी जानकारी तुरंत खोजने में मदद करता है। यूजर्स इससे सवाल पूछ सकते हैं, जैसे मीटिंग में क्या फैसला हुआ या आगे क्या करना है। यह चैटबॉट मीटिंग के नोट्स से ईमेल या दूसरे दस्तावेज़ भी तैयार कर सकता है। इससे ओटर AI सिर्फ रिकॉर्डिंग टूल नहीं बल्कि एक जानकारी का केंद्र बन जाता है।
#4
कई प्लेटफॉर्म के साथ करता है काम
ओटर AI को और उपयोगी बनाने के लिए इसमें क्रोम एक्सटेंशन भी दिया गया है। इसकी मदद से गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की मीटिंग में बिना किसी अतिरिक्त बॉट के बातचीत को लिखा जा सकता है। यह गूगल डॉक्स, नोशन, सेल्सफोर्स और जीरा जैसे टूल के साथ भी जुड़ सकता है। यूजर्स पहले से रिकॉर्ड की गई ऑडियो फाइल भी इसमें डाल सकते हैं और जरूरत के अनुसार नोट्स को अलग-अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं।