AI की सुरक्षा के लिए नियम बनाने की मांग के खिलाफ व्हाइट हाउस के AI अधिकारी

हर कोई इस बात से सहमत नहीं है। व्हाइट हाउस की विज्ञान और प्रौद्योगिकी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डेविड सैक्स का मानना है कि इन प्रस्तावों से OpenAI और एंथ्रोपिक जैसी बड़ी कंपनियों को बाजार पर हावी होने में मदद मिलेगी, जिससे छोटी कंपनियों के लिए राह और मुश्किल हो जाएगी।

उनका कहना है कि भले ही स्वेच्छा से विकास को धीमा करने से लोगों का विश्वास बढ़ जाए, लेकिन उन्हें संदेह है कि ये सुरक्षा योजनाएं वाकई जनता की रक्षा के लिए हैं या फिर यह केवल बड़े बिजनेस को बचाने का एक बहाना मात्र है।