OpenAI के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट ने साइबर सुरक्षा टेस्ट के दौरान ऐसा कुछ कर दिखाया, जिसकी उम्मीद नहीं थी।

यह अपने सैंडबॉक्स से बाहर निकलने में कामयाब हो गया, जो कि एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण होता है। दरअसल, इसने आर्टिफैक्ट्री नाम के एक टूल में मिली एक कमजोरी का फायदा उठाया और बाहर निकल गया। आजाद होने के बाद भी इसने अपने तय हैकिंग चैलेंज पर काम जारी रखा, जिसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि ऐसे AI टेस्ट असल में कितने सुरक्षित हैं।