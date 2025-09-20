AI फीचर्स वाले स्मार्ट स्पीकर, ग्लास और पिन पर काम कर रही OpenAI

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI चैटबॉट लॉन्च करने के बाद अब AI डिवाइस लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है। द इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार, OpenAI ने ऐपल के पूर्व मुख्य डिजाइन अधिकारी जॉनी आइव के साथ मिलकर नए उपकरण विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने लक्सशेयर और गोएरटेक से भी संपर्क किया है ताकि भविष्य के गैजेट्स के लिए आवश्यक स्पीकर और अन्य पुर्जे समय पर उपलब्ध कराए जा सकें।

उपकरण संभावित नए उपकरण OpenAI नए उत्पादों में डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर, स्मार्ट चश्मा और पहनने योग्य पिन बनाने पर विचार कर रही है। कंपनी ने पहले उत्पादों को पॉकेट-साइज, संदर्भ-जागरूक और स्क्रीन-मुक्त बनाने की योजना बनाई है। CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा कि आइव के साथ साझेदारी से उपकरणों की पूरी सीरीज विकसित होगी। इन उपकरणों के डिजाइन और तकनीक का ध्यान विशेष रूप से यूजर अनुभव और आधुनिक AI सुविधाओं पर रखा जाएगा।

लॉन्च अनुमानित लॉन्च समय रिपोर्ट में कहा गया है कि OpenAI का पहला AI उपकरण 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लॉन्च होने की संभावना है। पहले उपकरण के बाद स्मार्ट आईवियर और अन्य गैजेट्स भी शामिल हो सकते हैं। AI पिन और इन-ईयर डिवाइस जैसे विकल्प भी योजना में हैं, हालांकि इनमें से कुछ उपकरण शुरुआती लॉन्च में नहीं होंगे। कंपनी का लक्ष्य है कि यह उत्पाद सीरीज समय पर तैयार हो और बाजार में जल्दी उपलब्ध हो।