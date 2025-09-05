OpenAI लॉन्च करेगी नौकरी ढूंढने वाला AI प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन को मिलेगी टक्कर

OpenAI लॉन्च करेगी नौकरी ढूंढने वाला AI प्लेटफॉर्म

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:47 pm Sep 05, 2025

क्या है खबर?

OpenAI ने घोषणा की है कि वह 2026 तक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित जॉब्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी, जो सीधे माइक्रोसॉफ्ट के लिंक्डइन को टक्कर देगा। यह सेवा कंपनियों और नौकरी चाहने वालों को जोड़ने का काम करेगी। OpenAI के एप्लिकेशन CEO फिजी सिमो ने बताया कि प्लेटफॉर्म छोटे व्यवसायों और स्थानीय सरकारों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा, ताकि वे AI प्रतिभा को आसानी से ढूंढ और जोड़ सकें।