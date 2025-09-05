OpenAI लॉन्च करेगी नौकरी ढूंढने वाला AI प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन को मिलेगी टक्कर
क्या है खबर?
OpenAI ने घोषणा की है कि वह 2026 तक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित जॉब्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी, जो सीधे माइक्रोसॉफ्ट के लिंक्डइन को टक्कर देगा। यह सेवा कंपनियों और नौकरी चाहने वालों को जोड़ने का काम करेगी। OpenAI के एप्लिकेशन CEO फिजी सिमो ने बताया कि प्लेटफॉर्म छोटे व्यवसायों और स्थानीय सरकारों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा, ताकि वे AI प्रतिभा को आसानी से ढूंढ और जोड़ सकें।
योजना
नए बाजारों में विस्तार की योजना
OpenAI अब केवल ChatGPT तक सीमित नहीं रहना चाहती है, बल्कि वह अन्य नए क्षेत्रों में भी कदम रख रही है। कंपनी के CEO सैम ऑल्टमैन ने हाल ही में कहा है कि सिमो कई नई सेवाओं की निगरानी करेंगे। इसमें OpenAI जॉब्स प्लेटफॉर्म के साथ ब्राउजर और सोशल मीडिया ऐप जैसे संभावित उत्पाद भी शामिल हो सकते हैं। इस कदम से OpenAI को कई प्रतिस्पर्धियों से सीधी चुनौती मिलेगी।
टक्कर
लिंक्डइन से होगी सीधी टक्कर
यह नया प्लेटफॉर्म OpenAI को लिंक्डइन के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में खड़ा कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि लिंक्डइन के सह-संस्थापक रीड हॉफमैन, OpenAI के शुरुआती निवेशकों में से एक हैं। लिंक्डइन माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व में है, जो OpenAI का सबसे बड़ा समर्थक भी है। इसी बीच, लिंक्डइन भी AI का इस्तेमाल करके नौकरी तलाशने वालों को कंपनियों से जोड़ने की अपनी क्षमताओं को और मजबूत कर रहा है।