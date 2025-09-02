OpenAI भारत में बनाएगी अपना बड़ा डाटा सेंटर, कितनी हो सकती है क्षमता?

ब्लूमबर्ग ने बताया कि भारत में प्रस्तावित डाटा सेंटर की क्षमता कम से कम 1 गीगावाट होगी। यह योजना OpenAI के स्टारगेट ब्रांडेड AI इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का हिस्सा मानी जा रही है। कंपनी का मानना है कि भारत, जो यूजर बेस के लिहाज से उसका दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, वहां इस स्तर का डाटा सेंटर बनाना भविष्य की सेवाओं को और अधिक सक्षम बनाने में मदद करेगा।

समय-सीमा और संभावित घोषणा

रिपोर्ट के अनुसार, OpenAI की प्रस्तावित परियोजना का स्थान और समय-सीमा अभी तय नहीं हुई है। हालांकि, संभावना है कि CEO सैम ऑल्टमैन सितंबर में अपनी भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा कर सकते हैं। यह योजना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित स्टारगेट प्रोजेक्ट से जुड़ी हो सकती है, जिसमें सॉफ्टबैंक, OpenAI और ओरेकल की ओर से 500 अरब डॉलर (लगभग 44,000 अरब रुपये) तक का निजी निवेश AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शामिल है।