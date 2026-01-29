OpenAI लॉन्च करना चाहती है अपना सोशल मीडिया ऐप, होगी यह खासियत

OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन सोशल मीडिया की दुनिया में एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी एक नया सोशल प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है, जो आम ऐप्स से अलग होगा। इसका मकसद इंटरनेट पर बढ़ते बॉट और फर्जी अकाउंट की समस्या को कम करना है। यह प्लेटफॉर्म सिर्फ असली इंसानों को जोड़ने पर फोकस करेगा। OpenAI इस ऐप को अपनी AI सोच के साथ डिजाइन कर रही है, ताकि ऑनलाइन पहचान को ज्यादा भरोसेमंद बनाया जा सके।

खासियत बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी सबसे बड़ी खासियत फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, OpenAI अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकती है। इसमें फेस ID या आंखों की पहचान जैसी तकनीक शामिल हो सकती है। इसका मतलब होगा कि हर यूजर की पहचान पक्की की जाएगी और बॉट्स को एंट्री नहीं मिलेगी। यह तरीका फोन नंबर या ईमेल से लॉगिन करने वाले मौजूदा सिस्टम से अलग होगा। कंपनी मानती है कि इससे सोशल मीडिया ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बन सकता है।

सोच वर्ल्डकॉइन और पहचान की नई सोच इस प्रोजेक्ट में वर्ल्डकॉइन जैसी तकनीक की भी भूमिका हो सकती है, जिसे सैम ऑल्टमैन से जुड़ी कंपनी चलाती है। वर्ल्डकॉइन आंखों की स्कैनिंग के जरिए एक यूनिक डिजिटल पहचान बनाता है। अगर OpenAI इस सिस्टम को अपनाता है, तो हर अकाउंट एक असली इंसान से जुड़ा होगा। इससे फर्जी प्रोफाइल, ऑटोमेटेड पोस्ट और गलत जानकारी फैलाने वाले अकाउंट पर रोक लग सकती है, जो आज सोशल मीडिया की बड़ी समस्या है।

Advertisement