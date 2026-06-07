OpenAI बना रहा ChatGPT को सुपरऐप, कंपनियों को लुभाने की योजना टेक्नोलॉजी Jun 07, 2026

OpenAI अपने ChatGPT में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने की योजना बना रहा है, जिसका लक्ष्य इसे कोडिंग टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट्स से लैस एक 'सुपरऐप' में बदलना है, ताकि प्रस्तावित शेयर लिस्टिंग से पहले राजस्व में वृद्धि हो सके।

कंपनी की कोशिश है कि इससे उसकी कमाई बढ़े, वह बड़े एंटरप्राइज ग्राहकों को अपनी ओर खींच सके और शेयर बाजार में उतरने की अपनी तैयारियों को भी मजबूत कर सके।