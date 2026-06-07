डिजिलॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस को सेव कर रखा जा सकता है

क्या चेकिंग में मान्य होता है डिजिलॉकर का ड्राइविंग लाइसेंस? जानिए क्या कहते हैं नियम

क्या है खबर?

वर्तमान के डिजिटल दौर में जब सारे काम मोबाइल से हो रहे हैं। ज्यादातर दस्तावेज इसी में डिजिटल रूप से सेव करके रखते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों का यह सवाल रहता है कि क्या डिजिलॉकर में दिखाया गया ड्राइविंग लाइसेंस (DL) वैध होता है और क्या ट्रैफिक पुलिस की जांच के दौरान डिजिटल कॉपी दिखाने से आप पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा? आइये जानते हैं डिजिलॉकर में रखे लाइसेंस की मान्यता को लेकर नियम क्या कहते हैं।