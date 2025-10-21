OpenAI ने सोरा की सुरक्षा को सख्त बना दिया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

OpenAI ने सोरा पर डीपफेक को लेकर सुरक्षा की कड़ी, जानिए क्यों उठाया कदम

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने मशहूर हस्तियों की तस्वीरों और आवाजों के अनाधिकृत इस्तेमाल को लेकर बढ़ती चिंताओं के बाद अपने AI वीडियो निर्माण ऐप सोरा की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। कंपनी ने अब यूजर्स को बिना स्पष्ट सहमति के अभिनेताओं और सार्वजनिक हस्तियों सहित मशहूर हस्तियों के चेहरे या आवाज वाले वीडियो बनाने से रोक दिया है। इससे पहले भी कंपनी सोरा की खामियां दूर करने के लिए सुरक्षा को लेकर कदम उठा चुकी है।