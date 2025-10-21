अमेजन 6 लाख कर्मचारियों की जगह रोबोट करेगी नियुक्त (तस्वीर: अमेजन)

अमेजन 2030 तक 6 लाख कर्मचारियों की जगह रोबोट करना चाहती है नियुक्त

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:03 pm Oct 21, 202507:03 pm

क्या है खबर?

ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन अपने फैक्ट्री में रोबोट की संख्या लगातार बढ़ा रही है। द न्यू यॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी 2033 तक अमेरिका में 6 लाख से ज्यादा नौकरियों की जगह रोबोटों से भरने की योजना बना रही है। इसका मतलब है कि कंपनी को लाखों नए कर्मचारियों की भर्ती करने की जरूरत नहीं होगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेजन इस दौरान अपने उत्पादों की बिक्री को लगभग दोगुना करने की उम्मीद रखती है।