अमेजन 2030 तक 6 लाख कर्मचारियों की जगह रोबोट करना चाहती है नियुक्त
क्या है खबर?
ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन अपने फैक्ट्री में रोबोट की संख्या लगातार बढ़ा रही है। द न्यू यॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी 2033 तक अमेरिका में 6 लाख से ज्यादा नौकरियों की जगह रोबोटों से भरने की योजना बना रही है। इसका मतलब है कि कंपनी को लाखों नए कर्मचारियों की भर्ती करने की जरूरत नहीं होगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेजन इस दौरान अपने उत्पादों की बिक्री को लगभग दोगुना करने की उम्मीद रखती है।
तैयारी
छवि सुधारने की तैयारी में अमेजन
रिपोर्ट के अनुसार, अमेजन संभावित विरोध से बचने के लिए अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रही है। कंपनी अब 'ऑटोमेशन' और 'AI' जैसे शब्दों के बजाय 'एडवांस टेक्नोलॉजीज' जैसे सामान्य शब्दों का इस्तेमाल करना चाहती है। इसके साथ ही, इंसानों के साथ काम करने वाले रोबोटों को 'कोबोट' कहा जाएगा। हालांकि, अमेजन ने इन रिपोर्टों को अधूरा बताते हुए कहा कि ये कंपनी की असली भर्ती रणनीति को नहीं दर्शातीं।
लाभ
ऑटोमेशन से बढ़ेगी कंपनी की बचत
अमेजन की रोबोटिक्स टीम कंपनी के करीब 75 प्रतिशत कामकाज को ऑटोमेशन करने की दिशा में काम कर रही है। 2027 तक करीब 1.6 लाख नौकरियों की आवश्यकता खत्म हो सकती है। कंपनी को उम्मीद है कि हर सामान पर करीब 30 सेंट की बचत होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेजन को 2025 से 2027 के बीच ऑटोमेशन से लगभग 1,100 अरब रुपये की बचत हो सकती है।