OpenAI ने अपना AI चिप बनाने के लिए इस कंपनी के साथ किया समझौता

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अग्रणी रहने के लिए OpenAI लगातार बड़े कदम उठा रही है। अब कंपनी ने घोषणा की है कि वह ब्रॉडकॉम के साथ मिलकर अपने खुद के चिप डिजाइन पर काम करेगी। इसका उद्देश्य एनवीडिया और AMD जैसी कंपनियों पर निर्भरता घटाना है। इस साझेदारी के तहत OpenAI और ब्रॉडकॉम अगले साल तक ऐसे खास चिप बनाएंगे जो AI मॉडल चलाने की गति और क्षमता दोनों को बढ़ाएंगे।

क्षमता चिप की खासियतें और क्षमता इन नए चिप्स की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि ये कम ऊर्जा में ज्यादा कंप्यूटिंग क्षमता देंगे। OpenAI का लक्ष्य 10 गीगावाट की कंप्यूटिंग क्षमता वाले सिस्टम बनाना है, जो वर्तमान से कई गुना अधिक होगा। कंपनी का कहना है कि इससे AI मॉडल तेजी से काम करेंगे और उनकी लागत भी घटेगी। ब्रॉडकॉम के साथ यह साझेदारी AI तकनीक को नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।

खर्च बेहतर प्रदर्शन और कम खर्च OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन का कहना है कि इन चिप्स की मदद से प्रदर्शन में सुधार होगा और लागत भी काफी घटेगी। इन प्रणालियों में सिर्फ चिप ही नहीं, बल्कि नेटवर्किंग और मेमोरी सिस्टम भी शामिल होंगे, जो खास तौर पर OpenAI के काम के लिए तैयार किए गए हैं। इस कदम से कंपनी अपने डाटा सेंटरों की बढ़ती लागत को नियंत्रित कर सकेगी और बेहतर एआई सेवाएं दे पाएगी।