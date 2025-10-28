OpenAI के ChatGPT से लाखों यूजर आत्महत्या पर बात करते हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

ChatGPT से हर सप्ताह 10 लाख यूजर करते हैं आत्महत्या पर बात, OpenAI का अनुमान

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने उन्माद, मनोविकृति या आत्महत्या के विचार सहित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे ChatGPT यूजर्स का अनुमान जारी किया है। इसके आधार पर पता चला है कि हर सप्ताह 0.15 फीसदी एक्टिव यूजर चैटबॉट से आत्महत्या की योजना या इरादे के बारे में बातचीत करते हैं। ChatGPT के 80 करोड़ से ज्यादा साप्ताहिक एक्टिव यूजर्स की संख्या को देखते हुए हर सप्ताह 10 लाख ज्यादा लोग इस बारे में बात करते हैं।