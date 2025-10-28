ChatGPT से हर सप्ताह 10 लाख यूजर करते हैं आत्महत्या पर बात, OpenAI का अनुमान
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने उन्माद, मनोविकृति या आत्महत्या के विचार सहित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे ChatGPT यूजर्स का अनुमान जारी किया है। इसके आधार पर पता चला है कि हर सप्ताह 0.15 फीसदी एक्टिव यूजर चैटबॉट से आत्महत्या की योजना या इरादे के बारे में बातचीत करते हैं। ChatGPT के 80 करोड़ से ज्यादा साप्ताहिक एक्टिव यूजर्स की संख्या को देखते हुए हर सप्ताह 10 लाख ज्यादा लोग इस बारे में बात करते हैं।
लगाव
आंकड़ों को बताया चैटबॉट से भावनात्मक लगाव
कंपनी का कहना है कि यूजर्स हर सप्ताह का एक समान प्रतिशत ChatGPT के प्रति भावनात्मक लगाव के उच्च स्तर को दर्शाता है। हजारों लोग AI चैटबॉट के साथ अपनी साप्ताहिक बातचीत में मनोविकृति या उन्माद के लक्षण दिखाते हैं। OpenAI का कहना है कि ChatGPT में इस तरह की बातचीत बेहद दुर्लभ है और इसलिए इसे मापना मुश्किल है। हालांकि, कंपनी का अनुमान है कि ये समस्याएं हर सप्ताह लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं।
सुधार
बेहतर प्रतिक्रिया के लिए हो रहे सुधार
कंपनी ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले यूजर्स के प्रति मॉडल्स की प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के प्रयासों के बारे में की गई घोषणा के हिस्से के रूप में यह जानकारी साझा की है। OpenAI का दावा है कि ChatGPT पर उसके नवीनतम कार्य में 170 से अधिक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ परामर्श शामिल था। साथ ही बताया कि चिकित्सकों ने देखा कि चैटबाॅट का लेटेस्ट वर्जन पहले के मॉडल्स की तुलना में अधिक उचित और सुसंगत प्रतिक्रिया देता है।