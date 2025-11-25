OpenAI का पहला AI डिवाइस 2 साल से पहले देगा दस्तक, सैम ऑल्टमैन ने दिए संकेत 

OpenAI का पहला डिवाइस अगले 2 साल में दस्तक देगा

क्या है खबर?

OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने दिग्गज ऐपल डिजाइनर जॉनी आइव की साझेदारी में बनाए गए कंपनी के पहले हार्डवेयर डिवाइस के बारे में नए संकेत दिए हैं। इस अनाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डिवाइस को पॉकेट-साइज और बिना स्क्रीन वाला बताया गया है और अब कॉन्सेप्ट से प्रोटोटाइप के रूप में बदल गया है। इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि डिवाइस 2 साल से भी कम समय में आ जाएगा।