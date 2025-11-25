OpenAI का पहला AI डिवाइस 2 साल से पहले देगा दस्तक, सैम ऑल्टमैन ने दिए संकेत
क्या है खबर?
OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने दिग्गज ऐपल डिजाइनर जॉनी आइव की साझेदारी में बनाए गए कंपनी के पहले हार्डवेयर डिवाइस के बारे में नए संकेत दिए हैं। इस अनाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डिवाइस को पॉकेट-साइज और बिना स्क्रीन वाला बताया गया है और अब कॉन्सेप्ट से प्रोटोटाइप के रूप में बदल गया है। इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि डिवाइस 2 साल से भी कम समय में आ जाएगा।
खासियत
ये होंगी डिवाइस की खासियत
इसे एक थर्ड कोर डिवाइस के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो आपके फोन और लैपटॉप के अंदर नहीं, बल्कि उनके साथ-साथ रहता है। हार्डवेयर को एम्बिएंट इंटेलिजेंस के इर्द-गिर्द डिजाइन किया गया है। इस कारण यह कम से कम व्यवधान पैदा करेगा। इसका उद्देश्य यूजर्स को अपनी ओर आकर्षित करना नहीं, बल्कि सोच-समझकर जानकारी को छांटना, उनकी ओर से कार्यों को संभालना और यह जानना है कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है।
तुलना
वर्तमान डिवाइस से की तुलना में बताया शांत
सैम ऑल्टमैन ने आईफोन समेत अन्य डिवाइस को टाइम्स स्क्वायर पर टहलने जैसा बताया है, जिससे रोशनी, शोर और लगातार व्यवधानों की बौछार हो रही है। उन्होंने अपने आगामी नए डिवाइस काे झील के किनारे सबसे खूबसूरत केबिन में बैठने जैसा अनुभव प्रदान करने वाला बताया। बता दें कि यह उत्पाद आइव की डिजाइन फर्म io प्रोडक्ट्स के 6.4 अरब डॉलर (560 अरब रुपये) के अधिग्रहण के बाद साझेदारी में बनाया जा रहा है।