OpenAI ने नए मॉडल के लिए जारी किया अपडेट, अब ChatGPT देगा बेहतर प्रतिक्रया
क्या है खबर?
OpenAI ने अपने हाल ही में लॉन्च किए गए GPT-5 AI मॉडल के लिए नया अपडेट जारी कर इसे अधिक गर्मजोशी भरा और दोस्ताना बना रही है। यह कदम मॉडल के बहुत औपचारिक लगने की प्रतिक्रिया मिलने के बाद उठाया गया। AI स्टार्टअप का कहना है कि ये बदलाव सूक्ष्म हैं, लेकिन GPT-5-संचालित ChatGPT अब ज्यादा सुलभ लगेगा। नया अपडेट सभी यूजर्स के लिए जारी किया जा रहा है और इसे पूरा होने में लगभग एक दिन लग सकता है।
कस्टमाइज करने का मिलेगा विकल्प
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी ने कहा है कि 'अच्छा सवाल' और 'शानदार शुरुआत' जैसे भाव के साथ मॉडल में कुछ हल्की-फुल्की चापलूसी (यूजर्स के साथ सहमत होना) जोड़ने के बावजूद इसमें पहले की तुलना में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। ChatGPT के प्रमुख निक टर्ली ने कहा कि यूजर कस्टम निर्देश सेटिंग्स के माध्यम से ChatGPT के व्यक्तित्व को और भी कस्टमाइज कर सकते हैं। उन्होंने इसके व्यक्तित्व को कस्टमाइज करने के नए आगामी तरीकों का भी संकेत दिया।
प्रतिक्रियाओं के लिए मिलेंगे 4 विकल्प
GPT-5 की प्रतिक्रियाओं को कस्टमाइज करने के लिए 4 अलग-अलग व्यक्तित्वों- सिनिक, रोबोट, लिसनर और नेरड में से चुनने का विकल्प भी प्रदान करता है। यह सुविधा वर्तमान में केवल भुगतान करने वाले ग्राहकों तक ही सीमित है और ऐप के फ्री स्तर पर लागू नहीं होती है। कंपनी को GPT-5 के लॉन्च से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन इसे कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। यूजर्स ने जवाब छोटे होने और भावनात्मक गहराई का अभाव होने की शिकायत की थी।