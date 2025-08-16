OpenAI ने GPT-5 के लिए नया अपडेट जारी किया है

OpenAI ने नए मॉडल के लिए जारी किया अपडेट, अब ChatGPT देगा बेहतर प्रतिक्रया

क्या है खबर?

OpenAI ने अपने हाल ही में लॉन्च किए गए GPT-5 AI मॉडल के लिए नया अपडेट जारी कर इसे अधिक गर्मजोशी भरा और दोस्ताना बना रही है। यह कदम मॉडल के बहुत औपचारिक लगने की प्रतिक्रिया मिलने के बाद उठाया गया। AI स्टार्टअप का कहना है कि ये बदलाव सूक्ष्म हैं, लेकिन GPT-5-संचालित ChatGPT अब ज्यादा सुलभ लगेगा। नया अपडेट सभी यूजर्स के लिए जारी किया जा रहा है और इसे पूरा होने में लगभग एक दिन लग सकता है।