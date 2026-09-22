OpenAI ने अमेरिका से की RSI पर कड़े कानून बनाने की मांग

OpenAI का यह भी कहना है कि पूरी तरह से खुद से काम करने वाला RSI अभी समय से पहले होगा। जब तक इंसान इस पर पूरी तरह नजर न रख सकें, तब तक ऐसा नहीं होना चाहिए।

कंपनी ने पहले हुई कुछ सुरक्षा गलतियों का भी उदाहरण दिया। जुलाई में हुए हगिंग फेस ब्रीच जैसी घटनाएं याद दिलाती हैं कि चीजें कैसे बिगड़ सकती हैं।

AI कंपनी की इच्छा है कि सभी देश मिलकर इस दिशा में काम करें और उसे लगता है कि अमेरिका इस काम को जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाने में सबसे अच्छी स्थिति में है।