कर्मचारियों को AI के लिए तैयार करने के लिए टेक दिग्गजों ने मिलाया हाथ
OpenAI, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और एंथ्रोपिक जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने मिलकर एक गैर-लाभकारी संस्था राइज US के साथ हाथ मिलाया है।
इनका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से नौकरियों में आ रहे बदलावों से अमेरिकी नागरिकों को निपटने में मदद करना है।
इसके लिए वे सब मिलकर एक अरब डॉलर (करीब 90 अरब रुपये) का फंड इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे राज्य सरकारों के नेताओं को कर्मचारियों के लिए बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिल सके। उन्होंने इस लक्ष्य का आधा हिस्सा पहले ही हासिल कर लिया है।
कार्यबल कार्यक्रमों का चल रहा पायलट परीक्षण
राइज US फिलहाल अपने कार्यबल कार्यक्रमों का पायलट परीक्षण कर रहा है। वे अपनी इस योजना को अमेरिका के अरकंसास, मैरीलैंड, यूटा और कनेक्टिकट जैसे राज्यों में आजमा रहे हैं, ताकि यह पता चल सके कि कर्मचारियों के लिए वास्तव में क्या कारगर है। ये ऐसे राज्य हैं जहां अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराएं हैं।
यहां वे वेतन बीमा और कम समय के लिए मुआवजे जैसे नए तरीकों का परीक्षण कर रहे हैं। इस बीच, एंथ्रोपिक के एडवांस AI मॉडल भी सुर्खियों में हैं। उनके मिथोस मॉडल को अमेरिकी सरकार से हाल ही में सीमित मंजूरी मिली है। पूर्व वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने कहा था, "वैश्विक AI प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए अमेरिका के पास तकनीक की रणनीति तो है, लेकिन अभी तक जन-रणनीति नहीं है और हम इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते।"