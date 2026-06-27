कर्मचारियों को AI के लिए तैयार करने के लिए टेक दिग्गजों ने मिलाया हाथ

कार्यबल कार्यक्रमों का चल रहा पायलट परीक्षण

राइज US फिलहाल अपने कार्यबल कार्यक्रमों का पायलट परीक्षण कर रहा है। वे अपनी इस योजना को अमेरिका के अरकंसास, मैरीलैंड, यूटा और कनेक्टिकट जैसे राज्यों में आजमा रहे हैं, ताकि यह पता चल सके कि कर्मचारियों के लिए वास्तव में क्या कारगर है। ये ऐसे राज्य हैं जहां अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराएं हैं।

यहां वे वेतन बीमा और कम समय के लिए मुआवजे जैसे नए तरीकों का परीक्षण कर रहे हैं। इस बीच, एंथ्रोपिक के एडवांस AI मॉडल भी सुर्खियों में हैं। उनके मिथोस मॉडल को अमेरिकी सरकार से हाल ही में सीमित मंजूरी मिली है। पूर्व वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने कहा था, "वैश्विक AI प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए अमेरिका के पास तकनीक की रणनीति तो है, लेकिन अभी तक जन-रणनीति नहीं है और हम इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते।"