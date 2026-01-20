OpenAI अपना पहला हार्डवेयर उत्पाद 2026 के अंत तक कर सकती है लॉन्च

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षेत्र की जानी-मानी कंपनी OpenAI अब सॉफ्टवेयर से आगे बढ़कर हार्डवेयर के क्षेत्र में कदम रखने की तैयारी में है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, OpenAI साल 2026 के आखिर तक अपना पहला फिजिकल डिवाइस लॉन्च कर सकती है। यह जानकारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान सामने आई है, जहां कंपनी ने संकेत दिया कि वह जल्द आम लोगों के इस्तेमाल के लिए कोई नया डिवाइस पेश कर सकती है।

डिवाइस डिवाइस को लेकर अभी भी बना हुआ है असमंजस OpenAI ने फिलहाल अपने पहले हार्डवेयर प्रोडक्ट को लेकर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है। कंपनी ने न तो यह बताया है कि यह डिवाइस किस तरह का होगा और न ही यह साफ किया है कि यह किस समस्या को हल करेगा। अधिकारी ने सिर्फ इतना कहा कि 2026 के अंत तक लॉन्च की संभावना ज्यादा है। इसी चुप्पी की वजह से OpenAI के इस पहले डिवाइस को लेकर लोगों की जिज्ञासा और चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है।

चर्चा लीक्स में ऑडियो डिवाइस की चर्चा तेज आधिकारिक जानकारी कम है, लेकिन अनकन्फर्म्ड लीक्स में कई दावे सामने आए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, OpenAI एक ऐसा ऑडियो डिवाइस तैयार कर रहा है जो वायरलेस ईयरबड्स जैसा हो सकता है। कहा जा रहा है कि यह डिवाइस कान में पहनने वाला होगा और इसके साथ चार्जिंग केस भी मिलेगा। इन लीक्स में यह भी दावा है कि इसके निर्माण में फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनी शामिल हो सकती है।

