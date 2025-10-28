OpenAI ने भरतीय यूजर्स के लिए ChatGPT गो किया फ्री, जानिए कौन उठा सकेगा फायदा
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने भारतीय यूजर्स के लिए ChatGPT गो प्लान को एक साल के लिए फ्री देने की घोषणा की है। इसका फायदा उन यूजर्स को मिलेगा, जो 4 नवंबर से शुरू होने वाली सीमित समय की प्रचार अवधि के दौरान पंजीकरण कराएंगे। यह ऑफर नए यूजर्स के साथ मौजूदा सब्सक्राइबर्स के लिए भी उपलब्ध है, उन्हें अपने आप अतिरिक्त 12 महीने की निःशुल्क सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ChatGPT गो अधिक इमेज निर्माण को सपोर्ट करता है।
ChatGPT गो
अगस्त में लॉन्च किया गया था ChatGPT गो
सैम ऑल्टमैन के नेतृत्व वाली OpenAI ने भारतीय यूजर्स के लिए सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान ChatGPT गो अगस्त में लॉन्च किया था। इस प्लान की कीमत 399 रुपये प्रति माह है, जो पहले से मौजूद 1,999 रुपये के 'ChatGPT प्लस' प्लान से काफी किफायती है। इस प्लान में यूजर्स को मुफ्त प्लान के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मैसेज भेजने, इमेज बनाने और फाइल अपलोड करने की सुविधा दी गई थी और मेमोरी रिटेंशन भी पहले की तुलना में दोगुना किया गया।
रणनीति
क्या है कंपनी की रणनीति?
AI कंपनी के अनुसार, भारत ChatGPT गो प्राप्त करने वाले शुरुआती बाजारों में से एक था। लॉन्च के पहले महीने के भीतर देश में पेड ChatGPT सब्सक्राइबर्स की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई, जिससे OpenAI ने दुनियाभर के लगभग 90 बाजारों में इस प्लान का विस्तार किया। अब इस प्लान को फ्री में उपलब्ध कराना बेंगलुरु में होने वाले आगामी डेवडे एक्सचेंज इवेंट से पहले ज्यादा यूजर्स को जोड़ने की रणनीति हो सकती है।