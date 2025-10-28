OpenAI ने भरतीय यूजर्स के लिए ChatGPT गो किया फ्री, जानिए कौन उठा सकेगा फायदा 

OpenAI ने ChatGPT गो प्लान एक साल के लिए फ्री कर दिया है

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने भारतीय यूजर्स के लिए ChatGPT गो प्लान को एक साल के लिए फ्री देने की घोषणा की है। इसका फायदा उन यूजर्स को मिलेगा, जो 4 नवंबर से शुरू होने वाली सीमित समय की प्रचार अवधि के दौरान पंजीकरण कराएंगे। यह ऑफर नए यूजर्स के साथ मौजूदा सब्सक्राइबर्स के लिए भी उपलब्ध है, उन्हें अपने आप अतिरिक्त 12 महीने की निःशुल्क सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ChatGPT गो अधिक इमेज निर्माण को सपोर्ट करता है।