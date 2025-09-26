OpenAI ने ChatGPT के लिए लॉन्च किया पल्स फीचर, जानिए क्या है इसकी खासियत

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अग्रणी बनी रहने के लिए OpenAI लगातार नई-नई घोषणाएं कर रही है। इसी सिलसिले में कंपनी ने अब ChatGPT के लिए पल्स नामक नया फीचर लॉन्च किया है। यह फीचर यूजर्स को सोते समय उनके लिए व्यक्तिगत रिपोर्ट तैयार करके दिन की जानकारी देता है। पल्स में 5 से 10 संक्षिप्त विवरण होते हैं, जो यूजर्स को उनके दिन की गतिविधियों और महत्वपूर्ण अपडेट से अवगत कराते हैं।

खासियत क्या है नए फीचर की खासियत? पल्स यूजर्स को उनके व्यक्तिगत संदर्भ के अनुसार रिपोर्ट देता है, जिसमें खेल अपडेट, यात्रा योजना, परिवार के लिए सुझाव और अन्य व्यक्तिगत जानकारी शामिल हो सकती है। यह रिपोर्ट कार्ड के रूप में दिखाई जाती हैं, जिसमें तस्वीर और टेक्स्ट होते हैं। यूजर्स कार्ड पर क्लिक करके रिपोर्ट पढ़ सकते हैं और उसके बारे में ChatGPT से सवाल पूछ सकते हैं। पल्स कुछ रिपोर्ट्स खुद तैयार करता है और नई रिपोर्ट्स के लिए कहा भी किया जा सकता है।

उपयोग पल्स के कनेक्शन और डाटा उपयोग पल्स ChatGPT के कनेक्टर्स के साथ संगत है, जिससे यूजर गूगल कैलेंडर, जीमेल जैसे ऐप्स से जोड़ सकते हैं। यह रात भर ईमेल पढ़ सकता है और सुबह के लिए महत्वपूर्ण मैसेज या आगामी कार्यक्रमों का एजेंडा तैयार कर सकता है। अगर मेमोरी सुविधा चालू हो, तो पल्स पिछली चैट्स से संदर्भ लेकर रिपोर्ट को और व्यक्तिगत बना देता है। यह यूजर्स की प्राथमिकताओं और रुचियों के अनुसार उनके अनुभव को अधिक सहज और उपयोगी बनाता है।