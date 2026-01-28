OpenAI ने वैज्ञानिकों के लिए लॉन्च किया AI वर्कस्पेस प्रिज्म, शोध कार्यों में करेगा सहयोग
क्या है खबर?
OpenAI ने प्रिज्म नामक एक नया वैज्ञानिक वर्कस्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया, जो ChatGPT अकाउंट वाले किसी भी व्यक्ति के लिए फ्री में उपलब्ध है। GPT-5.2 पर आधारित इस वर्कस्पेस को वैज्ञानिक लेखन और सहयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग दावों का मूल्यांकन करने या पूर्व शोध को सर्च करने के लिए किया जा सकता है। प्रिज्म को मानव मार्गदर्शन के बिना स्वयं अनुसंधान करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है।
फायदा
वैज्ञानिकों को ऐसे मदद करेगा यह टूल
अधिकारियों का मानना है कि यह मानव वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे कार्यों में तेजी लाएगा और उन्होंने प्रिज्म की तुलना कर्सर और विंडसर्फ जैसे कोडिंग इंटरफेस से की है। शोधकर्ता प्रिज्म का उपयोग करके विचारों का पता लगा सकते हैं, समीकरण उत्पन्न और परिष्कृत कर सकते हैं, साहित्य को शामिल कर सकते हैं। यह टूल ChatGPT अकाउंट वालों के लिए उपलब्ध है और जल्द ही बिजनेस, एंटरप्राइज और एज्युकेशन प्लान का उपयोग करने वाले के लिए भी मिलेगा।
आवश्यकता
वैज्ञानिक टूल लाने की इसलिए पड़ी जरूरत
वेब ऐप के माध्यम से उपलब्ध यह नया सॉफ्टवेयर ऐसे समय में आया है, जब OpenAI को ChatGPT जैसे अपने उपभोक्ता उत्पादों पर काफी वैज्ञानिक प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का कहना है कि ChatGPT को विज्ञान के उन्नत विषयों पर औसतन 84 लाख मैसेज प्रति सप्ताह प्राप्त होते हैं। दिसंबर में प्रकाशित एक सांख्यिकी शोध पत्र में सांख्यिकी सिद्धांत के लिए नए प्रमाण स्थापित करने हेतु GPT 5.2 प्रो का उपयोग किया गया था।