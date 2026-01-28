OpenAI ने वैज्ञानिकों के लिए लॉन्च किया AI वर्कस्पेस प्रिज्म, शोध कार्यों में करेगा सहयोग

फायदा

वैज्ञानिकों को ऐसे मदद करेगा यह टूल

अधिकारियों का मानना ​​है कि यह मानव वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे कार्यों में तेजी लाएगा और उन्होंने प्रिज्म की तुलना कर्सर और विंडसर्फ जैसे कोडिंग इंटरफेस से की है। शोधकर्ता प्रिज्म का उपयोग करके विचारों का पता लगा सकते हैं, समीकरण उत्पन्न और परिष्कृत कर सकते हैं, साहित्य को शामिल कर सकते हैं। यह टूल ChatGPT अकाउंट वालों के लिए उपलब्ध है और जल्द ही बिजनेस, एंटरप्राइज और एज्युकेशन प्लान का उपयोग करने वाले के लिए भी मिलेगा।