OpenAI ने भारत में लॉन्च किया नया बेंचमार्क IndQA, जानिए क्या हाेगा इसका फायदा
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने 'IndQA' नामक एक नया मानक लॉन्च किया है। यह मूल्यांकन करेगा कि AI मॉडल स्थानीय भाषाओं में भारतीय संस्कृति और रोजमर्रा के जीवन से जुड़े प्रश्नों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं और उन पर तर्क करते हैं। इस कदम का उद्देश्य AI सिस्टम्स की भाषाई क्षमताओं में सुधार करना है, खासकर जब बात अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों के जीवन के संदर्भ, संस्कृति, इतिहास और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की हो।
उद्देश्य
इस उद्देश्य के लिए पेश किया नया बेंचमार्क
एक ब्लॉग पोस्ट में, OpenAI ने कहा, "हमारा मिशन AGI को पूरी मानवता के लिए लाभकारी बनाना है। अगर, AI सभी के लिए उपयोगी होना है तो इसे सभी भाषाओं और संस्कृतियों में अच्छी तरह से काम करना होगा।" उसका इरादा अन्य भाषाओं और क्षेत्रों के लिए भी इसी तरह के मानक बनाने का है। इस मानक का उद्देश्य अनुवाद या बहुविकल्पीय कार्यों से परे तर्क और सांस्कृतिक समझ पर ध्यान केंद्रित करते हुए AI के प्रदर्शन को मापना है।
भाषा
इन भाषाओं को करेगा कवर
IndQA बंगाली, अंग्रेजी, हिंदी, हिंग्लिश, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तेलुगु, गुजराती, मलयालम, पंजाबी और तमिल सहित 12 भाषाओं को कवर करता है। यह वास्तुकला और डिजाइन, कला और संस्कृति, रोजमर्रा की जिंदगी, भोजन और पाककला, इतिहास, कानून और नैतिकता, साहित्य और भाषा विज्ञान, मीडिया और मनोरंजन, धर्म और अध्यात्म, खेल और मनोरंजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में AI मॉडल का परीक्षण करता है। बेंचमार्क में देश के 261 क्षेत्र विशेषज्ञों के सहयोग से विकसित प्रश्नों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।