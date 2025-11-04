OpenAI ने भारत में लॉन्च किया नया बेंचमार्क IndQA, जानिए क्या हाेगा इसका फायदा 

OpenAI ने भारतीय भाषाओं के लिए नया बेंचमार्क पेश किया है

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने 'IndQA' नामक एक नया मानक लॉन्च किया है। यह मूल्यांकन करेगा कि AI मॉडल स्थानीय भाषाओं में भारतीय संस्कृति और रोजमर्रा के जीवन से जुड़े प्रश्नों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं और उन पर तर्क करते हैं। इस कदम का उद्देश्य AI सिस्टम्स की भाषाई क्षमताओं में सुधार करना है, खासकर जब बात अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों के जीवन के संदर्भ, संस्कृति, इतिहास और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की हो।