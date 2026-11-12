OpenAI ने शुरू की नई AI सेवा

OpenAI ने शुरू की नई AI सेवा, भारत में ही प्रोसेस होगा कंपनियों का डाटा

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:31 pm Nov 12, 202602:31 pm

क्या है खबर?

OpenAI ने भारतीय कंपनियों और डेवलपर्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े काम देश के भीतर करने की सुविधा शुरू की है। कंपनी ने 12 नवंबर को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि अब पात्र ग्राहक कुछ चुनिंदा API सेवाओं के जरिए भारत में ही अपने डाटा को प्रोसेस कर सकेंगे। इस व्यवस्था से उन संस्थानों को मदद मिलेगी, जिन्हें सुरक्षा और नियमों के कारण ग्राहकों की जानकारी देश के बाहर भेजने में परेशानी होती है।