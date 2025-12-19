OpenAI ने ChatGPT के अंदर लॉन्च किया अपना ऐप स्टोर, जानिए क्या है नया फीचर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने ChatGPT के भीतर एक ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है। इसके तहत थर्ड-पार्टी डेवलपर्स अब अपने ऐप्स सीधे ChatGPT के लिए सबमिट कर सकते हैं। कंपनी ने बताया कि अप्रूव होने के बाद ये ऐप्स ChatGPT के टूल्स मेन्यू में एक नई ऐप डायरेक्टरी में दिखाई देंगे। यह कदम ChatGPT को सिर्फ सवाल-जवाब के टूल से आगे बढ़ाकर एक कामकाजी प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

मौके डेवलपर्स के लिए खुले नए मौके OpenAI ने कहा है कि डेवलपर्स अपने ऐप्स OpenAI डेवलपर प्लेटफॉर्म के जरिए रिव्यू और पब्लिकेशन के लिए भेज सकते हैं। यह फैसला अक्टूबर में की गई उस घोषणा का विस्तार है, जिसमें ChatGPT में ऐप्स जोड़ने की योजना बताई गई थी। पहले एक्सपीडिया, स्पॉटीफाई, जिलो और कैनवा जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ही शामिल थे, लेकिन अब यह सुविधा सभी डेवलपर्स के लिए खोल दी गई है, जिससे इकोसिस्टम और बड़ा होगा।

अनुमति ChatGPT में क्या-क्या कर पाएंगे यूजर? OpenAI के मुताबिक, ये ऐप्स ChatGPT की बातचीत को ज्यादा उपयोगी बनाएंगे। इस फीचर की मदद से यूजर अब चैट के दौरान किराने का सामान ऑर्डर कर सकेंगे, आउटलाइन को स्लाइड में बदल सकेंगे या घर और अपार्टमेंट खोज सकेंगे। डेवलपर्स ये ऐप्स OpenAI के ऐप्स SDK से तैयार करेंगे, जो अभी बीटा में है। ऐप तैयार होने के बाद डेवलपर डैशबोर्ड से अप्रूवल की स्थिति भी देखी जा सकेगी।

Advertisement