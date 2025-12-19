ट्रूकॉलर अकाउंट हमेशा के लिए कैसे करें डिलीट?
क्या है खबर?
अनजान कॉलर की पहचान और स्पैम कॉल से बचाव के लिए ट्रूकॉलर एक पॉपुलर ऐप है। यह कॉलर का नाम, जगह और स्पैम रिपोर्ट दिखाता है। हालांकि, प्राइवेसी को लेकर कई यूजर्स असहज महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी जानकारी ऐप की डायरेक्टरी में दिख सकती है। इसी वजह से कई लोग अपना ट्रूकॉलर अकाउंट डीएक्टिवेट करना और अपना मोबाइल नंबर कंपनी के डाटाबेस से हटाना चाहते हैं, ताकि उनकी निजी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न रहे।
प्रक्रिया
ऐप के जरिए ट्रूकॉलर अकाउंट कैसे डीएक्टिवेट करें?
अपने ट्रूकॉलर अकाउंट हटाने के लिए सबसे पहले ऐप खोलें। एंड्रॉयड यूजर्स ऊपर दाईं ओर '3 डॉट' पर जाएं, जबकि आईफोन यूजर्स 'प्रोफाइल फोटो' पर टैप करें। इसके बाद प्राइवेसी सेंटर में जाएं और 'डीएक्टिवेट माय अकाउंट' विकल्प चुनें। ऐप आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा कि आप कॉलर ID और स्पैम प्रोटेक्शन बंद करना चाहते हैं। यहां 'यस' या 'कंटीन्यू' पर टैप करें और कुछ मिनटों में आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा।
आगे की प्रक्रिया
वेबसाइट से मोबाइल नंबर कैसे अनलिस्ट करें?
केवल अकाउंट डीएक्टिवेट करने से नंबर डाटाबेस से नहीं हटता और इसके लिए ट्रूकॉलर की वेबसाइट पर जाना जरूरी है। वहां अनलिस्ट सेक्शन में जाएं और 'अनलिस्ट फोन नंबर' विकल्प चुनकर अपना मोबाइल नंबर डालकर कन्फर्म करें। ट्रूकॉलर आमतौर पर 24 घंटे के भीतर आपका नंबर अपनी डायरेक्टरी से हटा देता है। इसके बाद आपका नंबर ट्रूकॉलर सर्च में दिखाई नहीं देगा और आपकी प्राइवेसी बेहतर तरीके से सुरक्षित रहेगी।