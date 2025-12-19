लोग प्राइवेसी को लेकर कई यूजर्स असहज महसूस करते हैं

ट्रूकॉलर अकाउंट हमेशा के लिए कैसे करें डिलीट?

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:18 am Dec 19, 202508:18 am

क्या है खबर?

अनजान कॉलर की पहचान और स्पैम कॉल से बचाव के लिए ट्रूकॉलर एक पॉपुलर ऐप है। यह कॉलर का नाम, जगह और स्पैम रिपोर्ट दिखाता है। हालांकि, प्राइवेसी को लेकर कई यूजर्स असहज महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी जानकारी ऐप की डायरेक्टरी में दिख सकती है। इसी वजह से कई लोग अपना ट्रूकॉलर अकाउंट डीएक्टिवेट करना और अपना मोबाइल नंबर कंपनी के डाटाबेस से हटाना चाहते हैं, ताकि उनकी निजी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न रहे।