OpenAI ने अपना AI कोडिंग ऐप कोडेक्स विंडोज के लिए लॉन्च किया लॉन्च

OpenAI ने कोडेक्स विंडोज के लिए किया लॉन्च

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:42 pm Mar 05, 202612:42 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने अपने कोडेक्स कोडिंग टूल को अब विडोज यूजर्स के लिए भी लॉन्च कर दिया है। इससे पहले कंपनी ने मैकOS के लिए इसका अलग ऐप जारी किया था। नया विंडोज ऐप डेवलपर्स को कोडिंग से जुड़े कई काम आसान तरीके से करने में मदद करेगा। इस ऐप के जरिए यूजर एक ही प्रोजेक्ट पर कई AI कोडिंग एजेंट्स को एक साथ मैनेज कर सकते हैं, जिससे काम तेज और ज्यादा आसान हो जाता है।