OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT ट्रांसलेट टूल, जानिए कैसे करता है काम

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:00 pm Jan 15, 202602:00 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने ChatGPT यूजर्स के लिए एक नया ट्रांसलेशन फीचर पेश किया है। इसका नाम ChatGPT ट्रांसलेट रखा गया है। यह टूल ऐसे समय आया है, जब ट्रांसलेशन के क्षेत्र में लंबे समय से गूगल ट्रांसलेट का दबदबा रहा है। OpenAI का यह नया फीचर भाषा से जुड़ी दिक्कतों को आसान बनाने पर फोकस करता है और आम यूजर्स के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।