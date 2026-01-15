OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT ट्रांसलेट टूल, जानिए कैसे करता है काम
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने ChatGPT यूजर्स के लिए एक नया ट्रांसलेशन फीचर पेश किया है। इसका नाम ChatGPT ट्रांसलेट रखा गया है। यह टूल ऐसे समय आया है, जब ट्रांसलेशन के क्षेत्र में लंबे समय से गूगल ट्रांसलेट का दबदबा रहा है। OpenAI का यह नया फीचर भाषा से जुड़ी दिक्कतों को आसान बनाने पर फोकस करता है और आम यूजर्स के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।
खासियत
क्या हैं ChatGPT ट्रांसलेट की खासियतें?
ChatGPT ट्रांसलेट का इंटरफेस काफी सरल और समझने में आसान है। इसमें दो टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं, एक लिखने के लिए और दूसरा ट्रांसलेटेड रिजल्ट के लिए। यह टूल अपने आप भाषा पहचान लेता है और 50 से ज्यादा भाषाओं को सपोर्ट करता है। मोबाइल ब्राउजर पर माइक्रोफोन की मदद से बोलकर भी अनुवाद किया जा सकता है, जिससे यह रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए और सुविधाजनक बन जाता है।
काम
कैसे काम करता है यह फीचर?
ChatGPT ट्रांसलेट सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं करता, बल्कि यूजर्स को टेक्स्ट सुधारने के विकल्प भी देता है। ट्रांसलेशन के बाद यूजर टेक्स्ट को आसान, फॉर्मल या ज्यादा नेचुरल बना सकते हैं। किसी ऑप्शन पर क्लिक करने से यूजर सीधे ChatGPT चैट में पहुंच जाता है। यहां टेक्स्ट को एडिट करना, निर्देश जोड़ना और जरूरत के हिसाब से कंटेंट तैयार करना आसान हो जाता है। यह फीचर गूगल ट्रांसलेट को टक्कर देगा।