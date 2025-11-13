ऐपल ने नया डिजिटल ID फीचर किया पेश, हवाई यात्रा करना बनाएगा आसान 

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल आईफोन यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अब एक ऐसा फीचर ला रही है, जिससे लोग अपना अमेरिकी पासपोर्ट सीधे वॉलेट ऐप में सेव कर सकेंगे। इससे यात्री हवाई अड्डों पर TSA चेकपॉइंट पर डिजिटल ID दिखाकर पहचान की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। यह सुविधा उन लोगों के लिए खास है, जो पासपोर्ट की हार्ड कॉपी साथ रखने की झंझट से बचना चाहते हैं।

खासियत फीचर की खासियत और उपयोग इस फीचर की सबसे खास बात यह है कि जिन लोगों ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस अभी रियल ID में अपग्रेड नहीं किया, वे भी बिना पासपोर्ट लिए घरेलू उड़ानों में सफर कर सकेंगे। यह डिजिटल ID आईफोन और ऐपल वॉच दोनों पर दिखाई देगी और इसे 250 से ज्यादा अमेरिकी हवाई अड्डों में लागू किया जा रहा है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए अभी भी असली पासपोर्ट साथ रखना जरूरी रहेगा।

सावधानियां तकनीकी सीमाएं और सावधानियां रिपोर्ट के अनुसार, अभी सभी TSA रीडर इस डिजिटल ID को स्कैन करने की क्षमता नहीं रखते, इसलिए शुरुआत में यात्रियों को कुछ समय तक कागज वाला पासपोर्ट भी साथ रखने की सलाह दी गई है। यह बदलाव धीरे-धीरे सभी जगह लागू होगा। ऐपल का कहना है कि सिस्टम बेहतर होते ही यह फीचर ज्यादा सुचारू रूप से काम करेगा और यात्रियों को पहचान दिखाने में पहले से अधिक सुविधा मिलेगी।