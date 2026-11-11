OpenAI ने ChatGPT में पेश किए बिजनेस AI एजेंट

इस नए फीचर की सबसे खास बात AI आधारित बिजनेस एजेंट्स है। ये एजेंट्स उत्पादों और उनकी कीमत से जुड़े सभी सवालों के जवाब देंगे। शुरुआत में यह सुविधा अमेरिका के ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सर्विस के लिए उपलब्ध होगी।

कंपनियां अपने इन एजेंट्स की विजिबिलिटी भी बढ़ा सकती हैं, जिन्हें 'स्पॉन्सर्ड' के तौर पर साफ-साफ दिखाया जाएगा। OpenAI ने भरोसा दिलाया है कि यूजर्स की निजता सुरक्षित रहेगी।

कंपनी केवल सामान्य जानकारी शेयर करेगी, निजी चैट्स नहीं। कंपनी की योजना है कि वह समय के साथ इन टूल्स को और ज्यादा बाजारों और व्यापार श्रेणी तक बढ़ाएगी।