OpenAI कर रही ChatGPT सपोर्ट वाले ईयरबड्स पर काम, लीक में हुआ खुलासा

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ऐप्स की दुनिया से निकलकर आपके कानों तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, ChatGPT निर्माता AI से संचालित ईयरबड्स के तौर पर अपना पहला उपभोक्ता हार्डवेयर उत्पाद विकसित कर रही है। इसे ऐपल के एयरपॉड्स और अन्य प्रीमियम वायरलेस ईयरबड्स को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया है। यह विचार CEO सैम अल्टमैन के AI को रोजमर्रा की जिंदगी में अधिक स्वाभाविक तरीके से शामिल करने के अनुरूप है।