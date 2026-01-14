LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / OpenAI कर रही ChatGPT सपोर्ट वाले ईयरबड्स पर काम, लीक में हुआ खुलासा 
OpenAI कर रही ChatGPT सपोर्ट वाले ईयरबड्स पर काम, लीक में हुआ खुलासा 
OpenAI ईयरबड्स लाने की तैयारी कर रही है

OpenAI कर रही ChatGPT सपोर्ट वाले ईयरबड्स पर काम, लीक में हुआ खुलासा 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 14, 2026
11:44 am
क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ऐप्स की दुनिया से निकलकर आपके कानों तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, ChatGPT निर्माता AI से संचालित ईयरबड्स के तौर पर अपना पहला उपभोक्ता हार्डवेयर उत्पाद विकसित कर रही है। इसे ऐपल के एयरपॉड्स और अन्य प्रीमियम वायरलेस ईयरबड्स को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया है। यह विचार CEO सैम अल्टमैन के AI को रोजमर्रा की जिंदगी में अधिक स्वाभाविक तरीके से शामिल करने के अनुरूप है।

लीक 

दूसरे ईयरबड्स से क्या होगा अलग?

टिपस्टर स्मार्ट पिकाचू की ओर से साझा की गई जानकारी से पता चलता है कि OpenAI का एक आंतरिक प्रोजेक्ट 'स्वीटपी' पर काम कर रही है, जो AI-आधारित ऑडियो हार्डवेयर पर केंद्रित है। केवल संगीत बजाने या कॉल अटेंड करने वाले पारंपरिक ईयरबड्स के विपरीत आगामी ईयरबड्स से ChatGPT का उपयोग करके सुनने, संदर्भ को समझने और वास्तविक समय में जवाब देने की उम्मीद है। आप फोन को दिनभर निकाले बिना संवादात्मक AI असिस्टेंस को साथ रख सकते हैं।

उत्पादन 

यह कंपनी करेगी ईयरबड्स का उत्पादन 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्पादन का काम ऐपल के लंबे समय से सहयोगी रहे फॉक्सकॉन की ओर सेसंभाला जा रहा है। लीक में दावा किया गया है कि यह 5 प्रोटोटाइप डिवाइस तैयार कर रही है, जिनमें AI ईयरबड्स, एक पेन जैसा गैजेट और एक घरेलू डिवाइस शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ईयरबड्स में एक अनोखा अंडे के आकार का डिजाइन होगा और ये शक्तिशाली 2nm चिप पर चल सकते हैं, जो संभवतः सैमसंग की एक्सिनोस का हिस्सा होगी।

Advertisement